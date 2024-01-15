На Украине сообщили о взрывах на ТЭС на востоке страны

«Укрэнерго»: на востоке Украины из-за взрывов была повреждена ТЭС

На востоке Украины в результате взрывов получила повреждения тепловая электростанция (ТЭС). Об этом сообщила украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что на объекте было повреждено оборудование. При этом в организации не уточнили, в каком регионе страны находится ТЭС.

В «Укрэнерго» также рассказали, что за сутки на аварийный ремонт вышли два блока теплоэлектростанций, а еще на трех были продлены ремонтные работы.

По данным компании, в энергосистеме республики не наблюдается дефицита электроэнергии. Тем не менее Украина продолжает импортировать электричество из Румынии, Словакии и Молдавии. Представители «Укрэнерго» призвали граждан экономить электроэнергию.

Ранее стало известно, что на Украине из-за непогоды без света остались больше тысячи населенных пунктов. Наибольшее число отключений электроэнергии произошло в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.