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08:32, 15 января 2024Мир

На Западе указали на желание Зеленского не быть наблюдателем на их вечеринке

Politico: Зеленский пытается не быть еще одним наблюдателем на вечеринке Запада

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Владимир Зеленский, приехав на Всемирный экономический форум в Давосе, пытается не быть наблюдателем на вечеринке Запада. На желание украинского лидера не оставаться в стороне и гарантировать дальнейшую поддержку Киева западными странами указывает Politico.

Отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке и президентская кампания в США стали главными темами дискуссий в преддверии форума, в то время как украинский кризис не привлекает столько внимания, а западная финансовая и военная помощь Киеву становится все более неопределенной.

Форум в Давосе предлагает Зеленскому одну из последних возможностей доказать, что Украина заслуживает дальнейшей поддержки, а также доказать западной бизнес-элите, что страна должна стать объектом инвестиций в процессе ее восстановления.

По словам аналитика Совета по международным отношениям Матиаса Маттейса, пропуск Зеленским мероприятия, возможно, показался Западу бы нетипичным. «Он запустил этот тренд, что он настолько вездесущ, поэтому если он вдруг не придет, это как будто он сдался, верно?» — отметил он.

Ранее стало известно, что встреча советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира» в Давосе завершилась без четкого плана. Агентство Bloomberg связало провал мероприятия с тем, что Киеву не удалось заручиться поддержкой своего мирного плана из 10 пунктов среди стран Глобального Юга.

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      Семен Александров
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