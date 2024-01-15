Набожная христианка ушла из церкви ради карьеры порномодели

Жительница США оставила веру ради карьеры в индустрии для взрослых. Об этом сообщает Daily Star.

Уроженка Гондураса Эбби Сантос еще год назад была набожной христианкой и прихожанкой местной евангелической церкви. Она часто делилась в соцсетях информацией, связанной с ее верой и деятельностью религиозного сообщества, в котором состояла.

Однако внезапно девушка решила уйти из церкви и эмигрировать в США. Чтобы улучшить свое финансовое положение, она решила связать свою жизнь с секс-индустрией и стала порномоделью.

Сейчас Сантос живет в городе Канзас-Сити, штат Миссури, и регулярно публикует контент эротического характера на платформе OnlyFans. Девушка получила популярность после того, как рассказала о резкой смене образа жизни. Она обзавелась десятками тысяч поклонников в социальных сетях, где также делится откровенными фотографиями. Недавно аккаунт Сантос был заблокирован в одной из соцсетей за нарушение правил в отношении контента для взрослых.

Ранее сообщалось, что жительница США, которая работала в KFC, ушла в порно и стала зарабатывать по тысяче долларов в день. Девушка быстро обзавелась большим количеством поклонников.