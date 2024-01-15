Онколог раскрыл способы снизить риск развития рака

Онколог Решетов: если изменить образ жизни, можно снизить риск рака

Главный онколог сети здравоохранения «РЖД-Медицина» Дмитрий Решетов раскрыл способы, которые помогут самостоятельно снизить риск развития рака. Его слова приводит «Российская газета».

Решетов отметил, что онкологические заболевания провоцируют два типа факторов: модифицируемые и немодифицируемые. К последним, по его словам, относятся наследственность и генетика человека, то есть то, на что повлиять невозможно. Остальные факторы можно контролировать, считает онколог.

Основные модифицируемые факторы — это курение, ожирение, пищевые привычки, физическая и половая активность Дмитрий Решетов онколог

Решетов отметил, что курение табака значительно увеличивает риск развития рака гортани, легкого и полости рта. Употребление жирной пищи, продолжил врач, может спровоцировать рак кишечника, а ожирение увеличивает шанс образования злокачественных опухолей в молочной железе и шейке матки. «Если заняться своими привычками, изменить образ жизни, можно снизить влияние вредных факторов», — подсказал врач.

Помимо этого, онколог указал, что на развитие рака могут влиять вирусы. По его словам, наиболее известный пример — это вирус папилломы человека, который передается половым путем и в некоторых случаях провоцирует рост злокачественных клеток.

Решетов добавил, что за последние 20 лет заболеваемость раком у мужчин выросла на 8,4 процента, а у женщин — на 45 процентов. При этом количество летальных исходов сократилось на треть, говорит Решетов. По его словам, такие показатели необязательно связаны с тем, что люди стали чаще болеть. Причиной роста числа пациентов с онкологическими заболеваниями может быть улучшение методов диагностики, которые помогают выявить рак.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что молодые люди стали чаще болеть онкологическими заболеваниями из-за питания, поездок в другие страны и внешней среды. Кроме того, по его словам, к развитию рака могут привести стресс и генетические факторы.