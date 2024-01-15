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10:15, 15 января 2024Из жизни

Владелец кафе ударил клиента ножом в лицо из-за соуса для пельменей

Хозяин уличного кафе напал на клиента с ножом из-за соуса для пельменей

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Индии разыскивают владельца кафе, который напал с ножом на клиента из-за соуса для пельменей момо. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в среду, 10 января, в Дели. 34-летний мужчина по имени Сандип пришел поесть момо в уличное кафе некоего Викаса. Вскоре он попросил у владельца еще фруктового соуса чанти, который традиционно подают к пельменям момо в Индии. Викас отказал клиенту, после чего между ними завязалась перепалка, переросшая в драку.

В какой-то момент хозяин заведения схватил нож и дважды ударил Сандипа в лицо. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Очевидцы драки вызвали скорую помощь. Сандипа доставили в больницу с серьезными травмами, однако сейчас его жизни ничто не угрожает.

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Викас все еще находится в бегах, его разыскивает полиция. Правоохранители также ищут нескольких приятелей подозреваемого, так как, по словам свидетелей, они также участвовали в конфликте.

Ранее сообщалось, что в Китае владелец пельменной и выбил зубы клиенту из-за его вкусовых пристрастий. Мужчине не понравилось, что посетитель каждый раз заказывал к пельменям уксус.

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      Никита Савин
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