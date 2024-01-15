Организовавшее голую вечеринку Ивлеевой агентство объявило о ликвидации

Агентство Departáment, организовавшее голую вечеринку, объявило о самоликвидации

Event-агентство Departáment, занимавшееся организацией голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, объявило о самоликвидации. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Как сообщает издание, решение о прекращении работы агентства было принято 28 декабря 2023 года. Процедуру ликвидации компании запустили в пятницу, 12 января.

Ранее Ивлеева заявила в суде, что не знала о внешнем виде участников голой вечеринки, и отказалась признавать вину в скандале. Ответственность за случившееся она переложила на Departáment, которое, согласно заключенному с блогершей договору, непосредственно отвечало за организацию события.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря 2023 года. В первый день ее посетили звезды российского шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагавшего минимум одежды. Когда в сеть попали фото и видео с мероприятия, поднялась волна общественного возмущения. Некоторые посетители голой вечеринки лишись рекламных контрактов и столкнулись с отменой концертов. Ивлееву же оштрафовали на 100 тысяч рублей. Также в отношении блогерши начали налоговую проверку.