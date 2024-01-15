Пассажир бизнес-класса устроил скандал из-за места для ребенка и задержал рейс

Пассажир самолета в Китае устроил скандал и задержал рейс на три часа

В Китае пассажир неназванной авиакомпании устроил скандал в самолете из-за места для ребенка в бизнес-классе и задержал рейс на три часа. Подробности истории сообщает издание South China Morning Post.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту рейса из Пекина в Чэнду 30 декабря, однако известно о ней стало только сейчас. Мужчина купил два билета в бизнес-класс и захотел бесплатно получить третье, чтобы пересадить своего ребенка из эконома.

Когда члены экипажа отказали пассажиру в его просьбе, он разозлился, пишет источник. Бортпроводники несколько раз объяснили путешественнику правила авиакомпании, но он в ответ заявил, что имеет право на бесплатное повышение класса обслуживания для члена семьи, поскольку купил два билета в бизнес-класс.

В итоге на борт вызвали полицию, которая вывела мужчину из самолета. По данным South China Morning Post, 300 пассажиров рейса были возмущены трехчасовой задержкой.

Ранее другой пассажир бизнес-класса индийской авиакомпании Air India рассказал о попутчице, которая разместила голые ноги на его подлокотнике. Он пожаловался на ужасный запах и получил поддержку пользователей сети.