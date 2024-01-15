Порезавшего троих человек на улице российского города мужчину осудят

В Челябинске осудят мужчину, порезавшего 3 человек ножом на пешеходной улице

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 21-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения ранил троих человек ножом на главной пешеходной улице города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина обвиняется в расправе, а также покушении на убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, все произошло ночью 28 октября 2023 года. Обвиняемый, находясь около бара на улице Кирова в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары ножом в лицо и грудь незнакомому мужчине, которые привели к летальному исходу. После случившегося нападавший попытался скрыться, но его догнали двое друзей потерпевшего. В процессе борьбы обвиняемый нанес ножевые ранения и им. Злоумышленника задержали прибывшие на место сотрудники полиции. Сейчас он находится под стражей.

Ранее краснодарский суд заключил под стражу мужчину, порезавшего троих случайных прохожих на улице города.