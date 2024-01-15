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00:47, 15 января 2024Россия

Пожар поблизости от сгоревшего склада Wildberries в Петербурге локализовали

МЧС: пожар в Шушарах, начавшийся неподалеку от склада Wildberries, локализован
СюжетПожары в России

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Пожар в ангаре в петербургском поселке Шушары локализован. Соответствующую информацию опубликовало городское управление МЧС России в Telegram-канале.

«15 января в 0:01 отказ номеру 1БИС, пожар локализован, ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении ведомства.

О возгорании в ангаре пилорамы стало известно ранее. Его площадь составила 150 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 23 человека и пять единиц техники.

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      Марина Совина
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