Пожар поблизости от сгоревшего склада Wildberries в Петербурге локализовали

МЧС: пожар в Шушарах, начавшийся неподалеку от склада Wildberries, локализован

Пожар в ангаре в петербургском поселке Шушары локализован. Соответствующую информацию опубликовало городское управление МЧС России в Telegram-канале.

«15 января в 0:01 отказ номеру 1БИС, пожар локализован, ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении ведомства.

О возгорании в ангаре пилорамы стало известно ранее. Его площадь составила 150 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 23 человека и пять единиц техники.