Рядом со сгоревшим складом Wildberries в Петербурге начался новый пожар

Shot: рядом со сгоревшим складом Wildberries в Петербурге начался новый пожар

Рядом со сгоревшим складом Wildberries в Петербурге начался новый пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возгорание произошло в ангаре пилорамы в поселке Шушары.

Главное управление МЧС по Петербургу уточнило, что огонь охватил территорию в 150 квадратных метров. С пожаром борются 23 человека и пять единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар на одном из крупнейших складов маркетплейса Wildberries начался 13 января. В тот момент в здании находилось около тысячи человек, пострадала 22-летняя девушка. Открытое горение удалось ликвидировать только 14 января.

