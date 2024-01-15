Путин провел телефонные переговоры с премьером Индии

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Моди

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

Они выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах в своих странах.

Путин и Моди подтвердили готовность тесно координировать подходы по всей повестке дня БРИКС, а премьер Индии подчеркнул намерение Нью-Дели всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства.

Ранее российский президент заявил, что премьера Индии невозможно напугать, запугать или заставить предпринимать какие-то действия, шаги и принять решения, противоречащие национальным интересам страны и народа.