Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:59, 15 января 2024Мир

Путин провел телефонные переговоры с премьером Индии

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Моди

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

Они выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах в своих странах.

Путин и Моди подтвердили готовность тесно координировать подходы по всей повестке дня БРИКС, а премьер Индии подчеркнул намерение Нью-Дели всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства.

Ранее российский президент заявил, что премьера Индии невозможно напугать, запугать или заставить предпринимать какие-то действия, шаги и принять решения, противоречащие национальным интересам страны и народа.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша согласилась пустить немецкие войска на свою территорию. Зачем НАТО усиливает ближайший к России фланг?

      Россиянин выпил виски в супермаркете известной сети и упал замертво

      Самой красивой девушкой США стала офицер ВВС

      Раскрыто самое просматриваемое видео на крупнейшем в России видеоресурсе

      Популярное у звезд средство для похудения оказалось причиной пожизненной диареи

      ОБСЕ обвинили в игнорировании смерти журналиста из США в украинской тюрьме

      Глава Минобороны Британии назвал 2024 год переломным для Украины

      Врач оценила пользу микротренировок

      Врач перечислила способы улучшить состояние волос во время сна

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости