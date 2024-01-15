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02:01, 15 января 2024Забота о себе

Раскрыта настоящая причина отказа от интимной близости в долгих отношениях

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Радиоведущая, писательница о сексе и отношениях Яна Хокинг раскрыла настоящую причину, из-за которой партнеры утрачивают сексуальное влечение друг к другу. Ее мнение приводит портал News.com.au.

Хокинг рассказала, что долго не могла понять, почему люди, которые в начале отношений были страстными любовниками, постепенно теряют интерес к сексу. По ее словам, ответ на этот вопрос ей подсказал философ Ален де Боттон, интервью с которым она послушала в выпуске популярного подкаста. «Он сказал, что главная причина снижения сексуальной активности в долгих отношениях — гнев. Гнев, о существовании которого пары даже не догадываются», — рассказала журналистка. Она уточнила, что философ имел в виду не очевидную ярость, которая возникает после предательства или жестокого обращения, а разочарование из-за мелочей: кто-то не выбросил мусор или задержался без предупреждения.

Хокинг призналась, что, услышав эту теорию, осознала, что и сама испытала нечто подобное: она утратила сексуальную тягу к бывшему партнеру из-за мелких претензий и обид, о которых даже не говорила ему. «Не думаю, что я единственная, кто непреднамеренно использовал отказ от секса в качестве пассивно-агрессивной тактики. Вместо того чтобы просто поговорить, мы начинаем избегать интимной близости», — считает ведущая.

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Чтобы бытовые разногласия не портили интимную жизнь пары, Хокинг рекомендовала парам время от времени говорить друг другу о привычках, которые раздражают. По ее мнению, отсутствие подавленной агрессии лучше цветов и подарков стимулирует либидо.

Ранее пользователи Reddit подсказали неопытным в постели мужчинам способы, которые позволят им быстро улучшить навыки секса. Одним из самых популярных комментариев стал совет заняться кардиотренировками.

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      Алиса Дмитриева
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