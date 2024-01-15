Раскрыто состояние пострадавшего при аварии на российской шахте

Минздрав Коми: пострадавший при аварии на шахте находится в реанимации

Пострадавший при аварии на шахте «Заполярная» в Воркуте в Республике Коми находится в реанимации. Состояние пострадавшего раскрыли в Министерстве здравоохранения республики, заявление приводит ТАСС.

По сообщению представителя регионального Минздрава, пострадавшему уже провели операцию.

«Пострадавший находится в отделении реанимации Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, где были проведены оперативные вмешательства. Состояние тяжелое», — говорится в сообщении.

Об аварии в шахте стало известно утром 15 января — «Заполярную» затопило из-за прорыва грунтовых вод. В результате происшествия пропал один горняк.