Раскрыты подробности выживания российского военного с бойцом ВСУ в блиндаже

Военный Бабка: брошенный сослуживцами боец ВСУ материл командование на русском

Российский военный с позывным Бабка, который был вместе с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном блиндаже, раскрыл подробности их выживания. Он сообщил, что брошенный сослуживцами украинский военнослужащий материл свое командование на русском языке, сообщает KP.RU.

«Украинец помог перевязать раны. Мы с ним не разговаривали особо, не интересовались, как зовут. Он меня, может, и понимал, но я его нет. Я по-русски говорил, а у него вообще русских слов не было, только маты. Материл командование свое, что оставили. Прожили мы с ним где-то дня три-четыре, потом в один момент он ушел из жизни», — рассказал Бабка.

По его словам, на вид военному ВСУ было под 50 лет, он был ранен, но не истекал кровью. Российский военнослужащий попросил воды, когда попал в окоп к украинскому бойцу, однако ее не оказалось. «Мы в кружку чуть-чуть воды собрали, по глоточку. Поделились», — продолжил Бабка и добавил, что они ничего не ели. От сильного кашля, который начался из-за холода, у российского военного начали кровоточить раны на спине, их помог перевязать боец ВСУ.

Ранее Бабка рассказал, что был ранен при обстреле, начавшемся во время штурма. Он провел в блиндаже под Артемовском десять дней. Потом его эвакуировали российские военные, которых направили занять окоп.