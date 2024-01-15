Россияне бросились скупать мебель и предметы интерьера

Продажи мебели в 2023 году выросли на девять процентов

По итогам 2023 года продажи предметов интерьера выросли на 28 процентов по сравнению с 2022-м, а кухонных гарнитуров — на 26 процентов. О том, что россияне бросились скупать их, со ссылкой на аналитиков «Авито Товаров» сообщает «Российская газета».

Специалисты отметили, что средняя цена на кухонные гарнитуры по итогам прошедшего года составила 19 тысяч рублей. Помимо предметов интерьера и кухонных гарнитуров, в 2023-м россияне часто покупали товары из категории «Текстиль и ковры» — их продажи за год выросли на четверть. Наибольшая доля продаж пришлась на ковры, средняя стоимость которых за год не изменилась и составила 3,8 тысячи рублей.

Что касается продаж мебели, то эксперты рассказали, что средние цены на товары в этой категории уменьшились на 7,5 процента. Согласно их данным, чаще всего в прошедшем году россияне приобретали товары в категории «Кровати, диваны и кресла», на которые пришлось 23 процента от всех продаж, при этом средняя стоимость таких предметов мебели упала на 10 процентов. Наибольшее количество продаж фиксируется у диванов — 40 процентов от всех покупок. Средняя цена на них относительно 2022-го увеличилась на девять процентов, до 14 тысяч рублей. Помимо этого, двукратный рост продаж показали матрасы и кровати, средняя стоимость которых составила 4,5 тысячи и 10 тысяч рублей соответственно.

Второе место в списке самой популярной мебели у россиян заняли товары из категории «Шкафы, комоды и стеллажи» — их в 2023-м по сравнению с позапрошлым годом покупали на 8,5 процента чаще. При этом средние цены на них за год также снизились — на три процента, до 7,7 тысячи рублей.

Ранее в январе стало известно, что почти четверть россиян продают старую мебель после того, как покупают новую.