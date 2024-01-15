Россиянка побывала в Дагестане и развеяла один миф о местных жителях

Российская туристка побывала с подругой в Дагестане и смогла развеять один популярный миф о местных жителях. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

По словам Анастасии из в Рязани, поначалу у нее были опасения по поводу путешествий на Кавказ. Она изучила информацию в сети и решила не носить в Дагестане открытую одежду и не вести себя вызывающе. «Но по факту оказалось, что больше нагнетают в интернете: у меня не возникло проблем с местными по поводу нарушения каких-то норм», — объяснила путешественница.

Россиянка также заметила, что Махачкала показалась ей хаотичным и неорганизованным городом, в котором много нервных водителей и громко разговаривающих людей. А горные аулы, напротив, произвели на Анастасию хорошее впечатление. Туристка и ее подруга также побывали в Дербенте и посетили крепость Нарын-Кала.

«Я влюбилась в природу, кухню и историю этого края. Со временем из него получится конфетка, если уделить еще больше внимания инфраструктуре», — поделилась мнением Анастасия.

Ранее другой российский турист съездил в Дагестан за 170 тысяч рублей и рассказал, что регион его не впечатлил. Он отметил, что путешествовал на машине, но вдоль дорог практически не оказалось заведений общепита.