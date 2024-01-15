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19:06, 15 января 2024Путешествия

Россиянка поехала в Китай и описала местных жителей фразой «повергли в ужас»

Россиянка рассказала о привычке китайцев не помогать людям, попавшим в беду

Фото: Aly Song / Reuters

Российская туристка поехала в Шанхай, Китай, и описала одну привычку местных жителей фразой «повергла в ужас». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с изданием «Лента.ру».

По словам путешественницы, она ехала в метро и стала свидетельницей обморока незнакомой девушки. «У нее начали заплывать глаза, она тряслась в конвульсиях, а ее лицо стало синеть», — описала россиянка шокировавший ее момент. При этом, заметила она, никто из находящихся в вагоне даже не пытался помочь соотечественнице, попавшей в беду.

«Мне казалось, что я в каком-то азиатском фильме ужасов, потому что эта бледная девочка лежит, все смотрят на нее, а кто-то даже достал телефон и начал снимать», — рассказала туристка.

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Путешественница объяснила, что не смогла помочь пострадавшей, так как не знала языка. Она также предположила, что может нарушить какие-то местные законы или негласные правила, сделав попытку оказать помощь незнакомке. «Я уже впоследствии узнала, что для китайцев это абсолютно нормально. У них не принято помогать пострадавшим, даже если человека сбила машина», — объяснила она.

Россиянка узнала о философии китайцев, согласно которой человек должен самостоятельно справляться с трудностями. Кроме того, равнодушие местных друг к другу может быть связано и с бюрократическими тонкостями, заметила туристка. Так, пострадавший может потребовать денежную компенсацию через суд от человека, который ему помог. Его могут обвинить в причастности к произошедшему, либо в совершении неверных действий при оказании первой помощи.

Ранее тревел-блогерша рассказала о странной привычке китайских мужчин оголять живот на улице. Она пояснила, что так жители Поднебесной спасаются от жары.

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      Зарина Дзагоева
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