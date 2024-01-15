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20:20, 15 января 2024Путешествия

Россиянка сняла обкрадывающего сумку спящей пассажирки попутчика на видео

«Крыша ТурДома»: пассажир Turkish Airlines попытался обокрасть попутчицу

Россиянка сняла на видео пассажира авиакомпании Turkish Airlines, который пытался обокрасть сумки пассажиров. Кадры публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Стамбула в Дубай в декабре. На записи видно, как мужчина пытается найти что-то в сумке попутчицы, спящей на переднем кресле. Когда автор видео сделала ему замечание, он молча вернул чужой багаж на верхнюю полку и сел на место.

«Но мы его сдали по прибытии», — рассказала россиянка.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Scoot обокрал попутчиков на два миллиона рублей. За время полета он успел взять наличные из сумок сразу трех пассажиров.

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      Зарина Дзагоева
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