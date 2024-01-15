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15:01, 15 января 2024Россия

Российские войска нанесли удар по базе горючего ВСУ

МО РФ: ВС России нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по базе горючего для украинской техники. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен ракетными войсками и российской артиллерией.

Отдельно в МО сообщили о поражении 109 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, а также живой силы и военной техники в 142 районах зоны спецоперации.

Ранее стало известно, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» ВДВ уничтожил бронемашину пехоты ВСУ с рекордной дистанции.

Как заявлял зампред совбеза России Дмитрий Медведев, за 2023 год на военную службу в ВС России приняли более 500 тысяч человек, которых отправили в зону проведения спецоперации.

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      Марк Леонов
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