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09:14, 15 января 2024Экономика

Российским банкам ужесточат наказание за обман потребителей

«Известия»: банкам в РФ могут поднять штрафы за обман клиентов до 0,1 % капитала

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России предложили ужесточить для банков наказание за обман потребителей финансовых услуг. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Центробанку, сообщает газета «Известия».

Регулятор предлагает сделать наказание за обман клиентов сопоставимым со штрафами за нарушение антиотмывочного законодательства — сейчас они составляют от 0,1 до 1 процента от собственных средств (капитала). Таким образом, суммы штрафов вырастут с 20-40 тысяч до сотен миллионов или даже шести миллиардов рублей. Такие размеры необходимы, чтобы на корню пресечь желание кредитных организаций заниматься мисселингом, объясняют источники издания. Если меру примут, штрафы могут поднять уже в 2024 году.

«Руководство банков выдает сотрудникам премии за выполнение показателей, которые в несколько раз превышают сумму возможных санкций для должностного лица. А штраф для юрлица даже меньше затрат на кофе для сотрудников одного отделения. Прибыль же, которую банк получает в результате мисселинга, продолжает оставаться настолько серьезной статьей доходов, что позволяет компенсировать ограничения ЦБ и потери из-за экономических шоков», — пояснил глава регионального блока проекта «За права заемщиков» «Народного фронта» Галактион Кучава.

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О намерениях повысить штрафы за нарушение прав потребителей в сентябре говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, прибыль кредитных организаций от продажи продуктов во много раз превышает суммы наказания. Набиуллина напомнила, что в ряде стран такие штрафы многомиллионные и многомиллиардные.

Также Набиулллина предупредила о возможном введении запрета банкам продавать некоторые продукты физическим лицам. Весной были выявлены некоторые нарушения при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов, особенно в крупных банках. У регулятора есть право требовать обратный выкуп в случае, если данные продукты были проданы недобросовестным образом, напомнила она.

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      Вячеслав Агапов
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