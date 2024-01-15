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03:13, 15 января 2024Мир

Шольца освистали на матче сборной Германии по гандболу

Bild: фанаты освистали канцлера ФРГ Шольца на матче сборной страны по гандболу

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на матче чемпионата Европы по гандболу, где немецкая команда соревновалась со спортсменами из Северной Македонии. Об этом сообщает портал Bild.

Отмечается, что некоторые фанаты свистом отреагировали на слова диктора по стадиону о присутствии на игре немецкого политика. Матч завершился победой сборной Германии со счетом 34:25.

Ранее канцлер разозлил жителей федеральной земли Саксонии-Анхальт на востоке страны. Шольц приехал в регион, где было сильное наводнение, в водонепроницаемых резиновых сапогах. Там его встретили дождь и разгневанные горожане.

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      Марина Совина
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