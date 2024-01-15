Шольца освистали на матче сборной Германии по гандболу

Bild: фанаты освистали канцлера ФРГ Шольца на матче сборной страны по гандболу

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на матче чемпионата Европы по гандболу, где немецкая команда соревновалась со спортсменами из Северной Македонии. Об этом сообщает портал Bild.

Отмечается, что некоторые фанаты свистом отреагировали на слова диктора по стадиону о присутствии на игре немецкого политика. Матч завершился победой сборной Германии со счетом 34:25.

Ранее канцлер разозлил жителей федеральной земли Саксонии-Анхальт на востоке страны. Шольц приехал в регион, где было сильное наводнение, в водонепроницаемых резиновых сапогах. Там его встретили дождь и разгневанные горожане.