Суд продлил арест готовивших теракты в России украинских диверсантов

Суд в Москве продлил арест 4 готовившим теракты в России украинским диверсантам

Суд в Москве продлил срок ареста сдавшихся в плен четверых украинских диверсантов, готовивших теракты в России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что четырех участников украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) доставили в Москву для проведения следственных действий. Они содержатся в СИЗО «Лефортово».

31 августа 2023 года стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов. В результате боя двух диверсантов ликвидировали и еще пятерых задержали. ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, Главного разведуправления Минобороны Украины и Службы специальных операций Минобороны Украины. Они намеревались совершить резонансные теракты на объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы.