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18:27, 15 января 2024Путешествия

Таксист в Москве ограбил китайца почти на 60 тысяч рублей и бросил посреди МКАД

«112»: в Москве таксист ограбил 24-летнего китайца и бросил его посреди МКАД

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Московский таксист ограбил туриста из Китая почти на 60 тысяч рублей и бросил его посреди МКАД. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Непредвиденная ситуация произошла с 24-летним Чжаном Ханьи, прилетевшим в Россию на работу. Мужчина поймал такси у столичного аэропорта Шереметьево. Водитель пообещал пассажиру отвезти его на Рублевское шоссе за 1,3 тысячи рублей.

Только в дороге таксист уточнил, что 1,3 тысячи нужно заплатить за километр пути, а общая стоимость поездки — примерно 45 тысяч рублей. «Чжан Ханьи изрядно обалдел, потребовал остановить машину и хотел выйти, но от своей добычи таксист отказываться не планировал», — пишет источник.

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В результате москвич отобрал у иностранца телефон и самостоятельно перевел себе 8,5 тысячи рублей. После этого водитель заставил китайца сделать еще три перевода на общую сумму около 50 тысяч рублей и высадил его на дороге вместе с багажом.

Отмечается, что жителю КНР все-таки удалось добраться до точки назначения на другой машине. Мужчина сразу же обратился в полицию. «Ушлого таксиста ищут, — говорится в сообщении. — Пострадавший довольно точно описал авто кидалы и запомнил часть госномера».

Ранее в январе водитель такси на Бали выманил у американских туристок деньги при помощи веера и оказался под угрозой тюрьмы. Инцидент произошел на индонезийском острове в районе пляжа Семиньяк.

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      Фариза Бацазова
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