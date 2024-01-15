ЦБ оценил рост международных резервов России в декабре

ЦБ: международные резервы России в декабре выросли на 1,05%, до $598,592 млрд

Международные резервы России по данным на 1 января выросли до 598,592 миллиарда долларов с 592,352 миллиарда (1 декабря 2023 года). Об этом сообщил Банк России, передает РИА Новости.

Уточняется, что за месяц резервы выросли на 6,24 миллиарда долларов, или на 1,05 процента.

По данным на 18 августа, объем резервов составлял 579,5 миллиарда долларов.

Банк России возобновил публикацию информации о структуре международных резервов в марте 2023 года. Данные были закрыты после введения санкций на фоне начала специальной военной операции на Украине.

Международные резервы страны состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ), а также монетарного золота.