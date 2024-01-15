Вандалы испортили граффити с портретом Цоя

«Ъ»: в Петербурге вандалы испортили граффити с портретом Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге вандалы испортили граффити с изображением Виктора Цоя. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Крупная белая надпись появилась в нижней части портрета, но не затронула лицо музыканта. Арт-объект с изображением Цоя появился на улице Восстания на стене трансформаторной подстанции рядом с клубом «Камчатка» в августе 2014 года. Авторство принадлежит стрит-арт команде HoodGraff.

Один из самых популярных объектов уличного искусства Петербурга, как и стену Цоя в Москве, не раз оскверняли хулиганы. В 2019 году мемориал солиста группы «Кино» на Арбате в знак протеста закрасили фанаты футбольной команды «Динамо». Строчка из песни «Перемен требуют наши сердца» была выполнена в фирменных бело-голубых цветах клуба, а буква «Д» повторяла логотип «Динамо».

