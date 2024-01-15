В Абхазии захотели в восемь раз увеличить один вид штрафа для россиян

В Абхазии захотели увеличить штраф за отсутствие автостраховки для россиян

В Абхазии захотели в восемь раз увеличить штраф для россиян за отсутствие автостраховки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора национальной компании «Гарант-страхование» Ахру Кецба.

По его словам, действующий размер штрафа не является стимулом для покупки страховки в республике. Кецба считает, что он должен быть увеличен с 600 до 4-5 тысяч рублей. Кроме того, если водитель попал в ДТП, штраф должен повышаться на 1 тысячу или 1,5 тысячи рублей, отметил замдиректора «Гарант-страхование».

Кецба добавил, что в 2023 году компания застраховала около 90 тысяч автомобилей с российскими номерами — это в два раза больше, чем в 2022-м.

Ранее власти Абхазии в 20 раз увеличили штраф для туристов за нахождение в общественных местах в купальнике. Теперь за нарушение закона придется заплатить шесть тысяч рублей.

