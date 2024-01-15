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18:18, 15 января 2024Россия

В Госдуме раскритиковали идею запретить мужчинам одну медицинскую процедуру

Депутат Соломатина раскритиковала идею запретить проведение мужской стерилизации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина не поддержала идею коллеги, депутата Госдумы Виталия Милонова, запретить проведение мужской стерилизации (вазэктомии) в России. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«У каждого человека должен быть свой выбор. Мне очень сложно судить эту инициативу. Ситуации всякие бывают. Я вообще считаю, что запретами ничего сделать невозможно, должно быть воспитание, защита государства и процветание многодетных семей, чтобы это стало нормой жизни», — раскритиковала Соломатина.

Депутат рассказала, что отношение к многодетным семьям в разные периоды ее жизни было разным.

«Например, когда я росла, трое детей — это было нормой. Потом, когда я родила ребенка, двое — это было не комильфо. Конечно, сейчас я жалею. Но тогда не было никаких условий: никаких нянь и возможностей развиваться. Поэтому все зависит от государства, от воспитания, от веры, от окружения, от уверенности в завтрашнем дне», — добавила она.

Трое детей в семье — это нормально. Но для этого нужно, чтобы было несколько факторов. А просто запретить стерилизацию мужчин — это какой-то пиар-ход

Татьяна Соломатиназаместитель председателя Госдумы по охране здоровья

Ранее Виталий Милонов призвал запретить проведение мужской стерилизации (вазэктомии) в России. По мнению парламентария, таким образом удастся комплексно решить демографическую проблему в стране.

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      Алена Шевченко
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