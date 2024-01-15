В Госдуме раскритиковали идею запретить мужчинам одну медицинскую процедуру

Депутат Соломатина раскритиковала идею запретить проведение мужской стерилизации

Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина не поддержала идею коллеги, депутата Госдумы Виталия Милонова, запретить проведение мужской стерилизации (вазэктомии) в России. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«У каждого человека должен быть свой выбор. Мне очень сложно судить эту инициативу. Ситуации всякие бывают. Я вообще считаю, что запретами ничего сделать невозможно, должно быть воспитание, защита государства и процветание многодетных семей, чтобы это стало нормой жизни», — раскритиковала Соломатина.

Депутат рассказала, что отношение к многодетным семьям в разные периоды ее жизни было разным.

«Например, когда я росла, трое детей — это было нормой. Потом, когда я родила ребенка, двое — это было не комильфо. Конечно, сейчас я жалею. Но тогда не было никаких условий: никаких нянь и возможностей развиваться. Поэтому все зависит от государства, от воспитания, от веры, от окружения, от уверенности в завтрашнем дне», — добавила она.

Трое детей в семье — это нормально. Но для этого нужно, чтобы было несколько факторов. А просто запретить стерилизацию мужчин — это какой-то пиар-ход Татьяна Соломатина заместитель председателя Госдумы по охране здоровья

Ранее Виталий Милонов призвал запретить проведение мужской стерилизации (вазэктомии) в России. По мнению парламентария, таким образом удастся комплексно решить демографическую проблему в стране.

