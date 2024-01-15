В Госдуме сообщили о препятствующих проведению выборов президента иноагентах

Депутат Госдумы Пискарев: иноагенты пытались препятствовать проведению выборов

Выявлены многочисленные факторы препятствования проведению выборов президента России со стороны иноагентов. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

«Мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации», — пояснил депутат.

По данным комиссии, речь идет о попытках повлиять на общественное мнение с помощью дезинформации, распространения методичек по дискредитации России и избирательной системы. Помимо того, установлены факты подстрекательства к созданию протестных групп в российских регионах, а также призывов к незаконным акциям.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. Действующий президент России Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.