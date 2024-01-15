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13:54, 15 января 2024Россия

В Госдуме сообщили о препятствующих проведению выборов президента иноагентах

Депутат Госдумы Пискарев: иноагенты пытались препятствовать проведению выборов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Выявлены многочисленные факторы препятствования проведению выборов президента России со стороны иноагентов. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

«Мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации», — пояснил депутат.

По данным комиссии, речь идет о попытках повлиять на общественное мнение с помощью дезинформации, распространения методичек по дискредитации России и избирательной системы. Помимо того, установлены факты подстрекательства к созданию протестных групп в российских регионах, а также призывов к незаконным акциям.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. Действующий президент России Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.

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      Никита Абрамов
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