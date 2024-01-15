В Совфеде отреагировали на опубликованный в Германии план войны с Россией

Сенатор Косачев назвал публикацию в Германии плана войны с Россией манипуляцией

Опубликованный в Германии план войны с Россией является манипуляцией на фоне падения популярности властей ФРГ. Об этом заявил сенатор Константин Косачев в Telegram.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что бундесвер считает возможным войну России с НАТО в 2025 году.

По словам Косачева, появление подобной публикации на фоне снижения популярности властей Германии неслучайно. Сенатор считает, что политики таким образом решили сыграть на чувствах немецкого обывателя, который «особо доверяет профессионалам и людям в форме».

Целью этого является заставить немцев увеличить поддержку Украины, продолжил Косачев. «В данном случае немца подводят к мысли: (...) пусть лучше умирают украинцы сегодня, чем немцы завтра», — пояснил он.

Необходимость прибегнуть к подобным «сливам» вызвана утратой доверия населения к властям, подчеркнул член Совфеда. «Россия не рухнула, а "плана Б" не оказалось. И остается только пугать своих, чтобы чужие боялись», — заключил Косачев.

Ранее Косачев заявил о безвыходном положении Запада из-за Украины. Намеренно втягивая своих союзников в открытый конфликт с Россией, Киев лишил их свободы маневра, пояснил он.