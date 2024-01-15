В США нарисовали свастику возле мемориала жертвам Холокоста

NBC: возле мемориала жертвам Холокоста в Филадельфии нарисовали свастику

Вандал нарисовал баллончиком свастику возле мемориала жертвам Холокоста в Филадельфии. Об этом со ссылкой на местный департамент полиции сообщает телеканал NBC News.

«Подозреваемый — неизвестный мужчина, одетый в черную маску и темную куртку», — передает NBC заявление правоохранителей.

Как указал руководитель Филадельфийского фонда памяти жертв Холокоста Эстер Кутас, попавший на камеру видеонаблюдения мужчина нарисовал свастику в воскресенье в 1:30 ночи по местному времени (9:30 мск). «Это уже не шокирующий инцидент, учитывая то, что мы видим в Америке сегодня», — прокомментировал случившееся Кутас.

В ноябре 2023 года в США осквернили еврейское кладбище. Неизвестные вандалы нарисовали свастику красной краской из баллончика на нескольких памятниках.