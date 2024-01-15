В Великобритании объяснили поездку Залужного в Харьковскую область

Аналитик Меркурис: Залужный поехал под Харьков из-за страха потерять регион

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и другие представители украинского Минобороны совершили поездку в Харьковскую область, где провели рабочую встречу, поскольку боятся потерять контроль над регионом. Об этом на своем YouTube-канале сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Харьков — это большой промышленный центр. Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно боятся, что Россия может там что-то планировать», — объяснил эксперт.

По словам Меркуриса, на встрече помимо Залужного присутствовали командующий сухопутными войсками Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. «Они, похоже, находятся в очень плохих отношениях, но они были вынуждены встретиться», — добавил он.

О посещении Залужным и Умеровым позиций украинской армии в районе Купянска Харьковской области сообщалось 10 января.

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет Харьков и Одессу, если не начнет мирные переговоры с Россией. Военный подчеркнул, что ВСУ несут огромные потери и уже не способны их восполнить.