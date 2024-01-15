Рогов: фейк о войне России с НАТО нужен для обоснования поддержки Зеленского

В Запорожье публикацию «секретного плана» о возможном нападении России на НАТО назвали аргументом для обоснования поддержки Зеленского Западом. Об этом рассказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.

«Опубликованные выдержки якобы из секретного документа бундесвера не более чем сознательный информационный вброс с целью обосновать дальнейшую поддержку режима Зеленского, поставки оружия и боеприпасов, а также разжигание конфликта на постукраинском пространстве», — рассказал он.

Политик объяснил, что канцлер Германии Олаф Шольц и военно-промышленные корпорации страны заинтересованы в том, чтобы затянуть конфликт, так как он позволяет им «хорошо наживаться на чужом горе». Кроме того, Рогов отметил, что такие заявления нужны для запугивания жителей Северной Америки и Западной Европы, а также сравнил современные фейки с пропагандой времен холодной войны.

В январе немецкий таблоид Bild опубликовал «секретные планы» о войне НАТО с Россией. Согласно документу, в день Х главнокомандующий НАТО должен дать приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг.