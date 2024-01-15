Сотрудники похитили товар на 100 миллионов рублей у торговой сети в Москве

МВД: в Москве трое сотрудников похитили у торговой сети товар на 100 млн рублей

В Москве полицейские задержали троих подозреваемых в хищении товара на 100 миллионов рублей у крупной торговой сети. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудница головного офиса ретейлера заказывала у компании-партнера подарочные карты, а затем активировала их и путем манипуляций с программным обеспечением многократно увеличивала баланс карт. Двое ее сообщников этими картами оплачивали в магазинах детскую смесь, которую затем продавали.

Следствие оценило ущерб торговой сети в 100 миллионов рублей. У фигурантов дела проведены обыски, изъяты спецоборудование для записи информации на магнитную карту, мобильные телефоны, оргтехника. Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

15 января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о раскрытии масштабной аферы с поставками древесины для нужд специальной военной операции. По его словам, в Москве ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, причинившего ущерб в размере 27 миллионов рублей. Под следствие попали должностные лица департамента военного имущества и управления имуществом специальных проектов Минобороны России, а также сотрудники инвестиционной финансовой компании «РНГС Капитал».