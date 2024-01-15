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00:52, 15 января 2024Россия

Россиян предупредили о сильном потеплении

Вильфанд заявил о сильном потеплении в европейской России с понедельника

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в большинстве регионов европейской части России ожидается сильное потепление. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Вильфанд предупредил россиян о сильном потеплении и уточнил, что оно придет с понедельника, 15 января, в Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, на юг России и Северо-Кавказский федеральный округ. Исключением станет только Северо-Западный федеральный округ.

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Эксперт подчеркнул, что в понедельник температурный фон будет держаться на уровне нормы, поскольку ночь станет прохладной за счет перемещения воздушных масс с севера-северозапада.

«Примерно на 10-12 градусов от ночи к утру температура повысится, но по сравнению с выходными днями, температура повысится на 20-25 градусов», — уточнил синоптик.

При этом во вторник температура превысит норму на 3-4 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал окончание аномального холода в Москве. По его мнению, ночь на 14 января стала завершительной.

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      Марина Совина
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