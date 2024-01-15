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04:00, 15 января 2024Интернет и СМИ

Мужчина обнаружил странный предмет на работе и озадачил пользователей сети

Фото: Pope_of_Eruke / Reddit

Пользователь сети под ником Pope_of_Eruke обнаружил на работе куклу, у которой были завязаны глаза и руки. Фотографию странной находки он опубликовал на Reddit и озадачил комментаторов.

На опубликованном снимке можно увидеть коробку, в которой лежит кукла в разноцветном платье с завязанными глазами и руками. В руках она держит предмет, похожий на кость. «Я нашел это в коробке на работе. Есть идеи, что это такое или какие намерения были у неизвестного, сделавшего такую мерзость?» — поинтересовался мужчина у комментаторов. Он уточнил, что работает в научно-исследовательском отделе больницы.

Некоторые пользователи предположили, что эту куклу мог оставить человек, который практикует черную магию. «У вас на работе были какие-нибудь служебные разногласия? Сплетни? Кто-то пытается заставить кого-то прекратить что-то делать. Оставьте эту коробку, где она была, или закопайте на перекрестке. Не выбрасывайте ее», — дал автору совет один из комментаторов.

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«Я обычно делаю подобное с куклами для вечеринок в честь Хеллоуина. Может быть, эту куклу тоже использовали во время праздника?» — предположил еще один участник обсуждения. «Вероятно, здесь никакого смысла и сделали это просто для смеха. Тот, кто оставил это, знал, что это вызовет удивление», — выразил мнение другой пользователь.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что во время уборки в доме деда обнаружила спрятанные жесткие диски. Женщина призналась, что увиденное напугало ее.

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      Олег Давыдов
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