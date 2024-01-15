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18:27, 15 января 2024Россия

Явлинский выехал из России

Сооснователь «Яблока» Явлинский выехал из России в Германию

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский выехал из России в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Как уточнили в «Яблоке», политик выехал за пределы страны на медицинское обследование. По сообщению партии, Явлинский вернется в Россию в начале февраля.

«В 2019 году ему (Явлинскому — прим. «Ленты.ру») сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему необходимо обследование. В начале февраля Явлинский вернется в Москву», — сообщили в «Яблоке».

Ранее Явлинский сообщил, что «Яблоко» не будет выдвигать кандидатов на пост президента в грядущих выборах. Сам политик также отказался выдвигать свою кандидатуру на выборы.

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