Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 23 декабря 2023Россия

Партия «Яблоко» отказалась выдвигать кандидатов на пост президента

Явлинский: «Яблоко» не будет выдвигать кандидатов на президентских выборах

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил, что фракция не будет выдвигать кандидатов на пост президента в грядущих выборах. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».

Сам Явлинский также отказался выдвигать свою кандидатуру на выборы. Отмечается, что выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 года, а самовыдвижение до 27 декабря 2023 года.

8 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На границе России и Польши образовалась огромная пробка из машин

      В Одесской области пострадали объекты электросетей

      Украина ввела санкции против еще 51 одного человека и 134 компаний

      Партия «Яблоко» отказалась выдвигать кандидатов на пост президента

      Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по фигурному катанию

      В европейской стране предложили поднять налоги ради помощи Украине

      Российские войска отразили 11 атак ВСУ на донецком направлении

      Российские военные уничтожили 36 украинских дронов в зоне СВО

      Российские войска отразили две атаки штурмовиков ВСУ на одном из направлений

      Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал выдвижение Путина на выборы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости