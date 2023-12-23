Партия «Яблоко» отказалась выдвигать кандидатов на пост президента

Явлинский: «Яблоко» не будет выдвигать кандидатов на президентских выборах

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил, что фракция не будет выдвигать кандидатов на пост президента в грядущих выборах. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».

Сам Явлинский также отказался выдвигать свою кандидатуру на выборы. Отмечается, что выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 года, а самовыдвижение до 27 декабря 2023 года.

8 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.