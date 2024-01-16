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12:28, 16 января 2024Россия

20-летний россиянин загадочно исчез после отдыха в ночном клубе

KP.RU: в Иркутске студент загадочно исчез после отдыха в ночном клубе

Фото: Unsplash

В Иркутске 20-летний студент загадочно исчез девять месяцев назад после отдыха в ночном клубе. Об этом рассказала KP.RU сестра россиянина.

Девушка пояснила, что молодой человек вместе с приятелями отправился в развлекательное заведение в апреле 2023 года. На остановке парни попрощались и разъехались по общежитиям. Россиянин в тот день на связь с родными так и не вышел. Однако отправил сообщение приятелю с текстом: «Все будет зашибись».

Во время поисков рыбаки обнаружили паспорт студента. Волонтеры и сотрудники полиции проверили лес, но это не принесло никаких результатов. Затем летом бабушка пропавшего заметила в своем телефоне номер внука, о котором никто не знал. Семья стала пробовать дозвониться до молодого человека. Но кроме длинных гудков родственники ничего не услышали.

Пропавший ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения с темными короткими волосами. У парня есть шрам на левой голени. В день исчезновения он был одет в черную куртку с оранжевой подкладкой и серые джинсы, оранжевые ботинки.

Ранее сообщалось, что в Чите женщина выкрала из больницы двухлетнего сына, которого ранее изъяли из семьи, и пропала.

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      Анна Щербакова
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