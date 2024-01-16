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18:24, 16 января 2024Силовые структуры

Двух обвиняемых в расправе над тремя женщинами подростков признали вменяемыми

В Екатеринбурге двух подростков, убивших из ревности, признали вменяемыми

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Екатеринбурге подростков, обвиняемых в расправе над тремя женщинами, признали вменяемыми. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Железнодорожному району Артема Решетников.

Психолого-психиатрические экспертизы показали, что подростки — вменяемые.

Первая трагедия произошла в августе 2023 года: 15-летний подросток из ревности расправился с 17-летней девушкой. Оба находились в гостях на улице Надеждинской в Старой Сортировке.

Второй 16-летний подросток в ноябре лишил жизни 14-летнюю подругу, ее мать и пса породы шпиц. Школьники встречались три месяца. Юноша заподозрил возлюбленную в измене и нанес ей несколько ударов ножом в ее квартире, затем дождался мать подруги и также изрезал ее.

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      Екатерина Кашурникова
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