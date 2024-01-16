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10:29, 16 января 2024Экономика

Экономике Европы предрекли проблемы из-за кризиса в Красном море

Еврокомиссар Джентилони: обстрелы хуситов могут привести к разгону инфляции в ЕС

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Кризис в Красном море, вызванный участившимися случаями ракетных обстрелов по торговым судам со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла», может привести к проблемам для экономики Евросоюза (ЕС). Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, его слова приводит Bloomberg.

Как уточнил чиновник, речь идет о рисках разгона инфляции в странах ЕС и увеличения стоимости энергоресурсов в европейском регионе. При этом государства ЕС могут столкнуться с негативными последствия от кризиса в Красном море «в ближайшие недели». Однако на данный момент эти риски еще не успели проявиться в полной мере, пояснил Джентилони.

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Он также призвал власти ЕС внимательно следить за развитием событий в акватории Красного моря. «Мы начинаем этот год со сдержанного роста, но растущей обеспокоенностью по поводу негативных рисков, вызванных геополитической напряженностью, и особенно тем, что происходит в Красном море», — заключил еврокомиссар.

Одним из главных негативных последствий от усиления геополитической напряженности в акватории Красного моря стало резкое удорожание морских перевозок. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что из-за участившихся случаев ракетных обстрелов хуситов тарифы на перевозку грузов в 40-футовых контейнерах увеличились почти вдвое. Стоимость подобного транзита между Китаем и Роттердамом выросла с конца декабря на 115 процентов и достигла уровня в 3577 долларов.

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