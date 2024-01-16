Элтон Джон вошел в элитный клуб лауреатов самых престижных премий

Элтон Джон стал обладателем титула ЭГОТ

Британский певец Элтон Джон присоединился к элитному клубу лауреатов самых престижных премий ЭГОТ после того, как выиграл свою первую премию «Эмми». Об этом пишет газета The Guardian.

Исполнитель был удостоен награды за свой концерт Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (2024). Артист стал 19-м человеком, получившим премии «Эмми», «Оскар», «Тони» и «Грэмми», присоединившись к таким людям, как Одри Хепберн, Мел Брукс, Эндрю Ллойд Уэббер и другим.

Отмечается, что 76-летний певец не смог присутствовать на церемонии награждения в Лос-Анджелесе из-за операции на колене.

Ранее стали известны детали райдера Джона. Среди требований артиста прописана комната, уставленная белыми розами, где вся мебель и стены должны быть белыми, а также автомобиль S-класса, салон которого не должен быть обит натуральной кожей, так как певец выступает в защиту природы.