Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:47, 16 января 2024Культура

Элтон Джон вошел в элитный клуб лауреатов самых престижных премий

Элтон Джон стал обладателем титула ЭГОТ

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Британский певец Элтон Джон присоединился к элитному клубу лауреатов самых престижных премий ЭГОТ после того, как выиграл свою первую премию «Эмми». Об этом пишет газета The Guardian.

Исполнитель был удостоен награды за свой концерт Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (2024). Артист стал 19-м человеком, получившим премии «Эмми», «Оскар», «Тони» и «Грэмми», присоединившись к таким людям, как Одри Хепберн, Мел Брукс, Эндрю Ллойд Уэббер и другим.

Отмечается, что 76-летний певец не смог присутствовать на церемонии награждения в Лос-Анджелесе из-за операции на колене.

Ранее стали известны детали райдера Джона. Среди требований артиста прописана комната, уставленная белыми розами, где вся мебель и стены должны быть белыми, а также автомобиль S-класса, салон которого не должен быть обит натуральной кожей, так как певец выступает в защиту природы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО заявили об активном наступлении России на Украине

      Мощный ветер на популярном горнолыжном курорте Сочи попал на видео

      Ольга Серябкина снялась в платье с откровенным разрезом и восхитила фанатов

      Названа причина проблем с переводами между Россией и Турцией

      В России объяснили растущее значение Севморпути

      Стало известно о способности КНДР поразить крупнейшую базу США в Тихом океане

      Стилист Рогов высказался о назначении на роль ведущего «Модного приговора»

      В Совфеде заявили об отрицательной динамике в отношениях России и Армении

      В Госдуме отреагировали на ограничения китайских банков при работе с россиянами

      В Европе заявили об экономической зависимости России от Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости