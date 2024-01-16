Фанаты «Спартака» сравнили Ковальчука с блудным сыном

Фанаты «Спартака» раскритиковали 40-летнего Ковальчука за возвращение в клуб

Болельщики «Спартака» раскритиковали хоккеиста Илью Ковальчука за возвращение в клуб. Заявление фанатского объединения «Ультра Спартак» приводится в Telegram.

Фанаты сравнили 40-летнего Ковальчука с блудным сыном, который оказался никому не нужен и поэтому вернулся в родную команду. «Мы не видим никакой пользы в приходе Ковальчука в наш клуб. Скорее наоборот. Более того, мы считаем, что его поступки сказали за него все», — отметили они.

Болельщиков возмутил тот факт, что хоккеист несколько раз в карьере мог вернуться в «Спартак», но делал выбор в пользу других клубов. При этом они подчеркнули, что не хотят принизить заслуги Ковальчука.

О возвращении Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря 2023 года. Нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона. В семи матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) воспитанник красно-белых забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.