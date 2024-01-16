Галкин отказался от выступлений в ОАЭ

Галкин отказался от концертов в ОАЭ после штрафа за антироссийские высказывания

Российский комик и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) отказался от выступлений в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) после того, как власти страны оштрафовали его за антироссийские высказывания на концерте в Дубае. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, артист принял такое решение из-за опасения получить новые штрафы и возможного запрета на въезд в страну. Отмечается, что у Галкина уже год не было больших концертов в ОАЭ и в его туре на 2024 год эта страна также не значится.

При этом местные организаторы поддержали его решение, поскольку работа с артистом, нарушающим законы, грозит им негативными последствиями. «Негласно Галкин теперь — персона нон грата. Если позовут, мало не покажется», — говорится в публикации.

Утверждается также, что комик пробовал изменить программу выступления, убрав из нее политические высказывания о России, однако впоследствии передумал.

Ранее сообщалось, что Галкина оштрафовали в ОАЭ из-за концерта, который состоялся в Дубае в 2023 году. На выступлении юморист негативно высказывался о россиянах, а также продолжил за зрителями фразу «Слава Украине». Артиста обязали выплатить 100 тысяч дирхам (2,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Позднее стало известно, что в Таиланде отменили два концерта Галкина. Один из отелей, где должно было состояться мероприятие, заявил, что получил запрос об отмене выступления юмориста от организатора мероприятия.