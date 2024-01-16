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14:27, 16 января 2024Среда обитания

Звезда «Бригады» назвал Москву страшным городом

Звезда «Бригады» Майков назвал Москву страшным городом, куда он редко приезжает

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Бригада», актер Павел Майков, назвал Москву страшным городом и признался, что приезжает в столицу крайне редко. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам артиста, он редко передвигается по городу. «Живу за городом и в этот страшный город приезжаю очень редко. Поэтому я заезжаю на машине и на машине выезжаю», — поделился Майков.

Ранее режиссер фильма «Брат-3», основатель Музеев проституции и русского пьянства Валерий Переверзев назвал эпицентр московского криминала. Таковым он считает деловой квартал «Москва-Сити».

В жителях столичного даунтауна музейный деятель увидел наглость и «гопничество». Обитателей делового центра Переверзев назвал «нелюдями в золоте и бриллиантах», намазанными черной икрой. Среди мест, которые полюбились в первые приезды в Москву, кинорежиссер назвал Арбат, Тверскую и Китай-город.

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      Нина Ташевская
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