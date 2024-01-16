Полковник рассказал о боевой мощи вызывающего беспокойство Киева истребителя

Полковник Матвийчук: истребитель МиГ-31 позволяет ВС РФ контролировать ситуацию

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о боевой мощи находящегося в арсенале Вооруженных сил (ВС) РФ истребителя МиГ-31. О том, что российский истребитель позволяет российским силам контролировать ситуацию в зоне боевых действий, Матвийчук рассказал «Ленте.ру».

«Это машина, специально предназначенная для воздушной противоракетной обороны. Во-первых, она выходит на высоту более 20 тысяч метров, то есть потолок — 20 километров, ее дальность полета составляет 3,5 тысячи километров. Она позволяет контролировать ситуацию, в том числе ситуацию, когда она осуществляет пуски "Кинжалов". Система МиГ-31 "Кинжал" недоступна для систем, которые предназначены для противоракетной обороны противника», — объяснил специалист.

Ранее американский журнал National Interest (NI) писал, что российские истребители МиГ-31 вызывают значительное беспокойство у Киева. Как уточнили журналисты, он показал себя хорошим ударным самолетом.

«Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога», — подчеркнули журналисты в статье, отметив, что причиной такого внимания к самолету является российская гиперзвуковая ракета «Кинжал», имеющая огромную скорость и значительную дальность.

До этого издание Military Watch Magazine (MWM) заявило, что советский истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31, который развивает скорость более двух чисел Маха, намного опередил свое время. Стало известно, что МиГ-31 получил мощные двигатели Д-30Ф6, которые разработали на основе двигателя пассажирского Ту-134.

В июле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию.

