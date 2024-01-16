В Центробанке назвали цель по привлечению граждан в долгосрочные сбережения

Первый зампред ЦБ Чистюхин: в долгосрочные сбережения вложат 1,2 трлн рублей

Участниками запущенной в январе этого года программы долгосрочных сбережений станут не менее девяти миллионов россиян, а объем вложений к 2023 году составит 1,2 триллиона рублей. Об этом на международной выставке-форуме «Россия» заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, передает ТАСС.

По его словам, российским властям принципиально важно получить, в том числе от населения, средства на реализацию долгих, длинных и сложных проектов, которые должны будут окупиться только через много лет. Что касается самих граждан, то успех этих проектов позволит им обеспечить свою жизнь в старости и создать финансовый запас прочности.

Представитель ЦБ указал, что для завлечения населения в программу создано большое количество различных стимулов, это и налоговые, и возможность софинансирования. Операторами системы стали уже девять негосударственных пенсионных фондов (НПФ)