Новая версия Windows ускорит USB

TechRadar: в Windows 11 USB заработают со скоростью 80 гигабит в секунду

В Windows 11 появится поддержка более быстрого протокола передачи данных через USB. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты обратили внимание, что Microsoft выпустила для участников программы Windows Insider предварительную версию своей ОС. Среди прочего в сборке нашли упоминание поддержки стандарта передачи данных USB4 2.0.

USB4 2.0 является улучшенной версией стандарта USB4. Он обеспечивает передачу данных с удвоенной скоростью — до 80 гигабит в секунду. «Стандарт полностью обратно совместим с периферийными устройствами, созданными для старых поколений USB и Thunderbolt, и работает вместе со всеми другими функциями USB Type-C», — рассказали в Microsoft.

При этом на раннем этапе поддержку высокоскоростного USB будет обеспечивать только ПК с процессорами Intel Core 14-го поколения серии HX. Чипы были представлены в начале января. «Пройдет немного времени, прежде чем мы начнем видеть эффект от стандарта USB4 версии 2.0, и вам придется приобрести один из новейших компьютеров с Windows, чтобы увидеть это своими глазами», — прокомментировали новость авторы издания.

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