В США ответили на вопрос о новых пакетах помощи для Украины

Представитель Белого дома Кирби: США не планируют новые пакеты помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал ситуацию с выделением новых пакетов помощи для Украины. Его слова приводит РИА Новости.

На регулярном брифинге Кирби ответил на вопрос о новых пакетах помощи для Украины и напомнил, что поддержка, выделенная 27 декабря, была последней. «Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи», — отметил он.

Чиновник объяснил, что у США нет бюджетных средств для выделения помощи Украине. «Вот почему так важно получить одобрение запроса на дополнительное финансирование, чтобы продолжили поставлять данную помощь», — заключил представитель Белого дома.

12 января Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

