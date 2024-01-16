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10:50, 16 января 2024Ценности

Папарацци сняли 66-летнюю звезду «Лолиты» в купальнике

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Папарацци сняли обладательницу премии «Золотой глобус» американскую актрису Мелани Гриффит в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

66-летняя звезда фильма «Лолита», сыгравшая мать главной героини, была запечатлена на пляже в Мексике. Знаменитость предстала перед камерами в купальнике зеленого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

Читатели издания оценили внешний вид актрисы в комментариях под материалом. «Она в отличной форме. Мне скоро исполнится 64 года, и она точно меня превосходит», «У нее отличная фигура, но я не понимаю, почему у нее такая грубая кожа. Подозреваю, что это серьезное повреждение от солнца», «Довольно неплохо», «Она должна знать, что пришло время прикрыть свое тело», «Настоящее шоу ужасов», «Выглядит она прискорбно», — высказывались они.

Ранее американская телеведущая, певица и модель Луэнн де Лессепс также попала в объектив папарацци. 58-летнюю звезду сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» запечатлели в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов на завязках.

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      Мария Винар
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