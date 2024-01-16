Набиуллина пропустила заявленное на форуме «День финансов» выступление

Reuters: глава ЦБ Набиуллина пропустила заявленное выступление на «Дне финансов»

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина должна была выступать на проходящем сегодня, 16 января, форуме «День финансов» в Москве, но пропустила его. Причина ее отсутствия не называлась, в регуляторе комментариев не дают, сообщает Reuters.

Отсутствие Набиуллиной стало особенно заметным на фоне слухов об операции, которую якобы перенесла глава ЦБ. Официального подтверждения этой информации нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об оперативном вмешательстве, подчеркнув, что в любом случае в Кремле желают главе Центробанка «здоровья, сил и продолжения целеустремленности».

Вместо Набиуллиной на форуме выступил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. В частности, он рассказал, что регулятор надеется к 2030 году привлечь в программу долгосрочных сбережений 9 миллионов человек, а объем вложенных средств довести до 1,2 триллиона рублей.